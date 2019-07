USA esindajatekoda mõistis oma resolutsiooniga Trumpi rassistlikud säutsud hukka

Üks esindajatekoja naisliikmetest, keda Trump on rünnanud, Ilhan Omar ütles, et hääletus saatis sõnumi lastele, kes maadlevad nende presidendi sõnadega, et neid kuuldakse, nähakse ega lasta kellelgi öelda, et see ei ole nende maa, vahendab CNN.

Resolutsioonis mõisteti hukka presidendi rassistlikud kommentaarid kongressi nelja värvilise naisliikme vastu.

Esindajatekojas tekkisid aga pinged seoses protseduurilise võitlusega spiiker Nancy Pelosi keelekasutuse üle, mis peatas asja arutamise enam kui tunniks, kuni tema sõnu kaaluti.

Pelosi rikkus esindajatekoja reegleid oma Trumpi rassistliku keelekasutuse hukka mõistnud sõnade valikuga, mis viis dramaatiliste sündmusteni enne hääletust. Suurema osa ajast istungit juhatanud demokraat Emanuel Cleaver kurjustas ühel hetkel vabariiklastega, lõi haamri vastu lauda ja lahkus oma kohalt.

Esindajatekoja demokraatide juht Steny Hoyer teatas, et esindajatekoja protseduuriküsimuste eest vastutav House Parliamentarian otsustas, et Pelosi kommentaarid olid lubamatud ja neid ei oleks tohtinud debatis kasutada. See viis hääletuseni selle üle, kas kustutada tema sõnad protokollist, ja teise hääletuseni selle üle, kas spiikri sõnavõtuõigused tuleks taastada (need võetakse ära, kui esindajatekoja liige rikub korda).

Oodatult hääletas demokraatide kontrollitud esindajatekoda Pelosi jutu protokollist kustutamata jätmise poolt ja ka selle poolt, et lubada tal uuesti sõna võtta.

Pelosi ütles ajakirjanikele, et ei kahetse absoluutselt oma sõnakasutust.