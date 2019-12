USA esindajatekoda kiitis heaks uiguuride kohtlemise Hiinas hukka mõistva eelnõu

Eelnõu vajab ka senati ja president Donald Trumpi heakskiitu, vahendab BBC News.

Hiina välisministeerium on juba vihaselt reageerinud, nimetades seda pahatahtlikuks.

Uiguuri inimõigustepoliika seadus 2019 kiideti esindajatekojas heaks häältega 407-1. Vastu hääletas vabariiklane Thomas Massie Kentuckyst.

Eelnõu eesmärk on astuda vastu „üldtunnustatud inimõiguste jämedale rikkumisele, sealhulgas enam kui 1 000 000 uiguuri massilisele interneerimisele”. Eelnõus süüdistatakse Hiinat uiguuride süstemaatilises diskrimineerimises, jättes nad ilma kodaniku- ja poliitilistest õigustest, sealhulgas väljendus-, usu-, liikumis- ja õiglase kohtupidamise vabadusest.

Eelnõus kirjeldatakse mõningaid tegevusi, mida Hiina uiguuride kodumaal Xinjiangis väidetavalt moslemite vastu läbi viib:

- Kõikjale tungiv kõrgtehnoloogiline jälgimine, sealhulgas laste DNA proovide kogumine

- QR-koodide kasutamine elumajade juures, et koguda informatsiooni selle kohta, kui tihti inimesed palvetavad

- Näo- ja häältuvastustarkvara ning „ennetavad” politsei andmebaasid

Seaduseelnõus kutsutakse kehtestama sanktsioone Hiina ametnike vastu, kelle kohta on usutavalt väidetud, et nad on vastutavad inimõiguste rikkumise eest Xinjiangis.

Eraldi nimetatakse Hiina Kommunistliku Partei Xinjiangi haru juhti Chen Quanguod, kes on väidetavalt sealsete laagrite „arhitekt”.