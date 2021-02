USA esindajatekoda hääletas vandenõuteoreetik Marjorie Taylor Greene’i komiteedest väljaarvamise poolt

Hääletuse tulemus oli 230-199 ja Greene’i väljaarvamise poolt oli ka 11 vabariiklast, vahendab CNN.

Esindajatekoda kontrollivad demokraadid korraldasid hääletuse pärast seda, kui vabariiklased keeldusid Greene’i ise komiteedest tagasi kutsumast. Esindajatekoja vabariiklaste juht Kevin McCarthy nimetas demokraatide tegevust parteiliseks võimuhaaramiseks.

Greene kaitses end enne hääletust kõnega istungitesaalis ning püüdis end distantseerida ohtlikust ja ümber lükatud QAnoni vandenõuteooriast, mida ta on varem toetanud.

Greene ütles, et pärast „asjade nägemist uudistes, mis tema jaoks ei klappinud”, „komistas” ta 2017. aasta lõpus QAnoni otsa.

Greene teatas, et see vandenõuteooria hakkas teda väga huvitama ning ta hakkas tegema selle kohta postitusi Facebookis ja sellest rääkima. Greene lisas, et 2018. aastal oli ta teatud asjade pärast ärritunud ja tundis, et ei saa valitsust usaldada.

„Probleem selle juures on aga see, et mind lubati uskuda asju, mis ei olnud tõsi, ja ma küsisin nende kohta küsimusi ja rääkisin nendest ja seda ma absoluutselt kahetsen,” ütles Greene.

Veel ütles Greene, et usub, et „9/11 absoluutselt juhtus” ja et „koolitulistamised on absoluutselt reaalsed ja et perekonnad leinavad iga kaotatud last”.

Püüdes kõike seda möödununa näidata ütles Greene: „Need olid mineviku sõnad ja need asjad ei esinda mind. Need ei esinda minu ringkonda ja need ei esinda minu väärtusi.”

Esindajatekoja otsusega arvati Greene välja haridus- ja töökomiteest ning eelarvekomiteest „tema käitumise valguses”.

See samm tekitab aga demokraatide jaoks riskantse pretsedendi – kunagi võidakse seda kasutada nende endi vastu.

Esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi ütles aga eile, et ta ei muretse selle pretsedendi pärast.

Pahameel Greene’i vastu kasvas kongressis suuremaks, kui CNN teatas, et Greene on enne kongressi valimist korduvalt mõista andnud, et toetab väljapaistva demokraadist poliitiku mõrvamist.

Samuti on Greene’i teravalt kritiseeritud tema hiljuti päevavalgele tulnud arvamusavalduste pärast Floridas Parklandis toimunud koolitulistamise kohta.