USA esindajatekoda hääletas Trumpi veto vastu riigikaitse-eelnõule ja toetas 2000 dollari maksmist ameeriklastele kätte

Riigikaitse-eelnõu läbis algselt nii esindajatekoja kui ka senati vetokindla enamusega, aga Trumpi jätkuva vastuseisu juures oli ebaselge, kas Trumpi veto tühistamise katse saab olema edukas. Hääletus sundis vabariiklasi valima presidendile lojaalseks jäämise või riigikaitsepoliitikat kujundava seaduse poolt olemise vahel, vahendab CNN.

Demokraadid väljendasid aga enesekindlust, et neil on olemas piisavalt hääli veto tühistamiseks. Eelnõu läheb järgmisena senatisse. Sõltumatu senaator Bernie Sanders ütles eile, et venitab hääletust senatis, kui vabariiklastest enamuse liider Mitch McConnell ei algata senatis hääletust 2000 dollari maksmise kohta ameeriklastele, mida esindajatekoda toetas. See võib lükata veto tühistamise hääletuse senatis reedele.

740 miljardit dollarit maksev riigikaitse-eelnõu sisaldab sõjaväelaste palgatõusu, varustuse moderniseerimist ja sätteid, mis nõuavad täpsemat uurimist, enne kui väed Saksamaalt või Afganistanist koju tuuakse.

Trump ähvardas eelnõu vetostada, sest see ei sisalda seaduse nimega Section 230 tühistamist. See kaitseb internetifirmasid vastutuse eest selle eest, mida nende veebilehtedele postitatakse nende eneste või kolmandate osapoolte poolt. Eelnõu sisaldab ka sätteid, mis piiravad seda, kui palju raha võib Trump kasutada oma piirimüüri jaoks, ning mis nõuavad, et sõjavägi nimetaks ümber baasid, mis on nimetatud kodusõjaaegsete lõunaosariikide tegelaste järgi.

2000 dollari maksmise poolt hääletas esindajatekoda tulemusega 275-134. Päev enne seda oli Trump allkirjastanud suure koroonaviiruse abipaketi, mis näeb ette 600 dollari suurust otsemakset. Pärast kongressis kokkuleppimist ja vastuvõtmist kuulutas Trump aga, et summa on liiga väike, ja nõudis selle suurendamist 2000 dollarini.

Esindajatekojas enamuses olevad demokraadid haarasid aga Trumpi 2000 dollari algatuse omale, mis sundis vabariiklasi taas otsustama, kas nõustuda presidendiga või püüda takistada päästepaketi kulutusi liiga kõrgeks tõusmast.

Senati vabariiklaste juht peab nüüd otsustama, kas tuua 2000 dollari maksmine senatisse arutlusele eraldiseisva eelnõuna. Kuigi Trump on õhutanud vabariiklasi makstavad summat suurendama, on paljud McConnelli ümbritsevad vabariiklased selgelt öelnud, et nad ei leia, et summa suurendamine oleks õigustatud, võttes arvesse, kui palju see suurendaks päästepaketi hinnasilti. Hääletus tõenäoliselt lõhestaks vabariiklaste read ja sunniks mõnesid taluma Trumpi viha tema ametis oleku viimastel päevadel.