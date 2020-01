USA esindajatekoda hääletas Trumpi kongressi loata Iraani-vastase sõjategevuse piiramise poolt

Resolutsiooni poolt oli 224 ja vastu 194 demokraatide kontrollitud esindajatekoja liiget, vahendab CNN.

Resolutsioon läheb nüüd arutamiseks edasi senatisse.

Resolutsioonis kutsutakse presidenti lõpetama Ühendriikide relvajõudude kasutamine vaenutegevuseks Iraanis või Iraani vastu, kui kongress ei ole sõda kuulutanud või andnud spetsiifilisi seadusejärgseid volitusi relvajõudude kasutamiseks.

Üks täiendav erand, mis resolutsioonis välja tuuakse, on see, kui relvajõudude kasutamine on vajalik ja asjakohane kaitseks relvastatud rünnaku vastu Ühendriikidele.

Hääletus leidis aset päev pärast seda, kui Trump andis märku pingete leevendamisest Iraaniga, öeldes, et Iraan näib tagasi tõmbuvat pärast oma kättemaksurünnakuid USA vägede Iraagi baasidele, mis järgnesid Iraani kindrali Qassem Soleimani tapmisele USA poolt.

Vaatamata ilmsele deeskalatsioonile on demokraadid jätkanud ärevuse väljendamist Soleimani tapnud rünnaku ja administratsiooni õigustuste üle.

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles kolmapäeval, et kongressi liikmetel on tõsine ja pakiline mure administratsiooni otsuse pärast asuda vaenutegevusse Iraani vastu ja strateegia puudumise pärast edasi liikumiseks.