USA esindajatekoda hääletas Trumpi eriolukorra tühistamise poolt

„Kas teie ametivanne on antud Donald Trumpile või Ühendriikide põhiseadusele?” küsis esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi oma vabariiklastest kolleegidelt kõnes enne hääletust. „Te ei saa lasta tal õõnestada oma kohustust põhiseaduse ees.”

Resolutsioon, mis võeti vastu häältega 245-182, läheb nüüd senatisse, kus oma toetust on deklareerinud kolm vabariiklast, mis on vaid üks vähem arvust, mida on vaja selle heakskiitmiseks.

On aga ülimalt ebatõenäoline, et oponendid saavad kokku häälte arvu resolutsiooni vetostamise tühistamiseks, mida on lubatud. Trumpi lubatud veto tühistamiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust. Siiski toetab resolutsioon arvukaid kohtuasju, milles väidetakse, et Trumpi eriolukorra väljakuulutamine on põhiseadusevastane ja läheb mööda kongressi seaduslikust võimust riigi rahakoti üle.

Senatis keeldus isegi vabariiklaste juht Mitch McConnell, kes on eriolukorra väljakuulutamist avalikult toetanud, ütlemast oma arvamust selle õigusjärgsuse kohta.

„Meil on käimas selle kaalumise protsess,” ütles McConnell, kui talt selle kohta pressikonverentsil küsiti. „Ma ei ole jõudnud täieliku järelduseni. Te ei saa süüdistada presidenti selle eest, et ta püüab kasutada mis iganes vahendeid, mida ta arvab endal olevat, sellega tegelemiseks.”