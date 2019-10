USA esindajatekoda hääletab täna Trumpi tagandamisjuurdluse üle

Oodatakse, et enamik demokraate, kellel on esindajatekojas enamus, toetab täna ametlikku tagandamisjuurdluse resolutsiooni, isegi kui nad ei toeta tagandamist ennast, sest on selle poolt, et avada protsess formaalsemate protseduuridega, vahendab Associated Press.

Avalikud kuulamised peaksid seejärel algama novembri keskel. Demokraadid ihkavad küsitleda mõningaid tipptunnistajaid, kes on juba andnud mõjuvaid tunnistusi suletud uste taga. Nende hulgas on USA asjur Ukrainas William Taylor ja kolonel Alexander Vindman, kes tunnistas teisipäeval, et raporteeris kahel korral oma ülemustele mure kohta Trumpi tegevuse üle Ukraina suunal.

Olukorraga kursis olev allikas ütles, et Vindman on valmis avalikult tunnistusi andma.

Eile käis tunnistusi andmas välisministeeriumi ametnik Christopher Anderson, kes rääkis sama juttu, mida on kuuldud ka teistelt tunnistajatelt. Anderson tegutses USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volkeri abina.

Andersoni sõnul sekkus Trumpi isiklik advokaat Rudy Giuliani USA Ukraina-poliitikasse ja nõudis, et Kiiev alustaks juurdlust Trumpi poliitilise vastase Joe Bideni ja tema poja Hunteri tegevuse üle.