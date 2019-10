USA eriväelased matsid Islamiriigi juhi Baghdadi jäänused merre; tema jälile viis kurdide informaator

Väidetavalt on peamine luureandmete allikas, mis viis ameeriklased Baghdadi jälile, Süüria kurdid, vahendab AFP.

Operatsiooni kangelaseks sai tundmatuks jääv USA sõjaväekoer, kes sai viga, kui jälitas Baghdadit mööda tunnelit, milles Baghdadi end ja kolm last pommivestiga õhku lasi.

USA kaitseminister Mark Esper ülistas ligi sajamehelist üksust, mis viidi helikopteritega maapiirkonnas asunud kompleksi Süüria Idlibi regioonis. Tegemist oli keerulise missiooniga, mis nõudis koordineerimist venelaste, kurdide, türklaste ja Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimiga, et vältida USA kopterite allatulistamist.

Esperi sõnul viidi operatsioon läbi igati hiilgavalt.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees, kindral Mark Milley ütles, et keegi operatsiooni käigus vigastada ei saanud, vaatamata sellele, et USA meeskond sattus tule alla, kui saabus.

Kaks meest võeti vangi ja Baghdadi säilmed viidi kaasa, pärast seda, kui ta oli end tapnud.

„Baghdadi säilmed transporditi siis kindlasse kohta, et teha kindlaks tema isik kohtumeditsiinilise DNA proovi abil,” ütles Milley. „Tema säilmetest vabanemine on tehtud, on lõpetatud ja sellega tegeldi asjakohaselt.” Milley sõnul tehti seda vastavalt relvakonflikti seadustele.