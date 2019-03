USA eriprokuröri raportist võidakse detaile avaldada juba täna

Juba reedel ütles Barr, et tema soov on pakkuda võimalikult suurt läbipaistvust, ja ta lubas, et hoiab Kongressi ja Ameerika avalikkust „oma tegevusega raporti läbivaatamisel kursis“.

USA riigipea Twitteri kontol valitseb juba reedest saadik ebatavaline vaikus. Tema pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders ütles ajakirjanikele, et „järgmised sammud on justiitsminister Barri teha ja me ootame selle protsessi edasist kulgemist“. „Meil ei ole eriprokurör Muelleri raportit ega teavet selle sisust,“ lisas ta.

USA eriprokurör Robert Mueller määrati 2017. aasta kevadel juhtima juurdlust president Trumpi valimiskampaania võimalikust kokkumängust Venemaaga 2016. aasta valimistel. Ühtlasi uuris ta ka võimalikku õigusemõistmise takistamist riigipea poolt, kui viimane vallandas ametist Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eelmise direktori James Comey.