USA eriprokuröri raport: Trump sai presidendiks venelaste abiga, hilisemat uurimist püüdis ta peatada

Trump ootas kasu Venemaa ebaseaduslikust tegevusest, ent ei rikkunud ise seadust, seisab raportis, mille kohaselt võõrvõim ehk Vene Föderatsioon soovis Trumpi saamist presidendiks ja aitas tal valituks saada.

Trump ise uskus tunamullu, et eriprokuröri ametisse nimetamine tähendab ta karjääri lõppu. „Oh jumal. See on kohutav. See on minu presidendiaja lõpp. Ma olen omadega perses,“ ütles ta pärast seda, kui kuulis sellest toonaselt justiitsministrilt Jeff Sessionsilt, märgitakse raportis.