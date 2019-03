USA eriprokurör lõpetas töö ja esitas uurimisraporti

Juurdluse tulemuste avalikustamise üle otsustab Trumpi valitsuse justiitsminister William Barr, kes avaldas reedel vahetult pärast uurimisraporti kättesaamist arvamust, et eriprokuröri meeskonna põhilistest järeldustest võib ülevaate teha juba sel nädalavahetusel, vahendab ajaleht The Financial Times.

Justiitsminister Barr lubas konsulteerida oma kohusetäitja Rod Rosensteini, aga ka eriprokurör Muelleri endaga, et veenduda, kui suur osa raportist on võimalik avalikkusele kättesaadavaks teha.

Täna ütles Barr, et tema soov on pakkuda võimalikult suurt läbipaistvust, ja lubas, et hoiab Kongressi ja Ameerika avalikkust „oma tegevusega raporti läbivaatamisel kursis“.

USA riigipea Twitteri kontol valitses reede õhtul ebatavaline vaikus, ent avalduse tegi Valge Maja.

„Järgmised sammud on justiitsminister Barri teha ja me ootame selle protsessi edasist kulgemist,“ ütles Trumpi pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders. „Valgel Majal ei ole eriprokurör Muelleri raportit ega teavet selle sisust.“