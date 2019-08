USA eriesindaja: Trump võib võtta vastu kutse osaleda Donbassi rahukõnelustel

USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volker ei välistanud võimalust, et riigipea Donald Trump võtab vastu ettepaneku osaleda Donbassi rahuläbirääkimistel. Siiski on eelduseks Moskva käitumine: Venemaa peab näitama välja, et on valmis konflikti peatama.

Reedel portaalis tyzhden.ua avaldatud intervjuus ütles Volker, et Trump arvestab seda varianti kindlasti, kui Venemaa näitab tõsiseid kavatsusi konflikti lõpetamiseks. Millises formaadis kohtumisi pidama hakatakse, on Volkeri sõnul vähem oluline kui selle sisu. Kui aga kohtumine Trumpiga tuleks kasuks, kaaluks USA kindlasti seda võimalust, kinnitas Volker.

USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volker. Foto: AFP PHOTO / SERGEI SUPINSKY

Volkeri sõnul oleks USA valmis toetama uue formaadi loomist, kuhu oleks kaasatud Ameerika Ühendriigi ja mõni muu riik nagu näiteks Suurbritannia, Prantsusmaa või Saksamaa.

USA eriesindaja ütles ka intervjuus, et toetab Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi ja Vene presidendi Vladimir Putini otsekontakti.