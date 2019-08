USA eriesindaja loodab Talibaniga suurepärase kokkuleppe sõlmida

„Taliban andis märku, et nad sooviksid kokkuleppe sõlmida,“ säutsus USA läbirääkija reede õhtul oma Twitteri kontol. „Oleme suurepärase kokkuleppe saavutamiseks valmis.“

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid ütles omalt poolt, et „on lootust, et selles voorus saab lahendus valmis“, lisades, et mõned üksikasjad tuleb veel üle arutada.

USA eriesindaja Afganistanis Zalmay Khalilzad alustas selle aasta algul kõnelusi Talibaniga, pidades selle esindajatega seitse kõnelustevooru, et saavutada kokkulepe, mis võimaldaks sealsele konfliktile lõpu teha ja viimasel alustada selleks läbirääkimisi Afganistani valitsusega.

Juuli algul toimuski tänu sellele ajalooline kohtumise Talibani ja Afganistani valitsuse esindajate vahel, mille tulemusel allkirjastati üldsõnaline deklaratsioon tsiviilohvrite vähendamiseks nullini.

Talibani vaenutegevus Afgaani tsiivisikute vastu aga jätkub ja tänavu on hukkunud juba 327 inimest, mida on siiski vähem kui varasematel aastatel, kui poolaasta jooksul hukkus keskmiselt tuhat inimest.

USA president Donald Trump ütles reedel ajakirjanikele, et kõnelustel on tehtud edusamme.

„Oleme teinud suuri edusamme. Kõneleme," ütles Trump kõneluste teemal. "USA suudaks Afganistanis võita kolme või nelja päevaga, aga ma ei taha ju tappa 10 miljonit inimest.“