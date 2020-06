USA endine kaitseminister James Mattis: Trump püüab tahtlikult Ameerika rahvast lõhestada

„Ma olen vaadanud selle nädala lahtirulluvaid sündmusi vihase ja vapustatuna,” kirjutas Mattis, vahendab Associated Press.

Kriitika on tähelepanuväärsem, sest Mattis on hoidnud üldiselt madalat profiili pärast 2018. aasta detsembris protestiks Trumpi Süüria-poliitika vastu kaitseministri ametikohalt lahkumist. Mattis on keeldunud Trumpi vastu sõna võtmast, öeldes, et võlgneb riigile vaikimise avalikkuse ees, kuni tema endine ülemus ametis on.

Nüüd otsustas Mattis George Floydi surma tõttu politsei vahi all puhkenud protestidega seoses sõna võtta.

Trump vastas Mattisele kohaliku aja järgi eile õhtul Twitteris, nimetades teda „maailma kõige ülehinnatumaks kindraliks”.

„Mulle ei meeldinud tema „juhtimise” stiil või palju muudki tema juures ja paljud teised nõustuvad,” kirjutas Trump. „Olen rõõmus, et ta läinud on!”

Mattis kirjeldas lõikavalt Trumpi esmaspäevast jalutuskäiku Valge Maja lähedal asuva kiriku juurde, et poseerida seal piibliga. Enne seda olid korrakaitsjad tühjendanud Lafayette’i väljaku jõuga peamiselt rahumeelsetest meeleavaldajatest.

Mattis ütles, et ei ole uneski näinud, et sõdurid saaksid mingitel tingimustel käsu rikkuda nende kaaskodanike põhiseaduslikke õigusi, seda enam selleks, et tekitada valitud ülemjuhatajale kummaline fotosessioon samal ajal, kui sõjaline juhtkond kõrval seisab.

„Donald Trump on esimene president minu eluajal, kes ei püüa Ameerika rahvast ühendada, isegi ei teeskle püüdmist. Selle asemel püüab ta meid lõhestada,” kirjutas Mattis väljaandes The Atlantic avaldatud avalduses. „Me oleme tunnistajaks tema kolm aastat kestnud tahtlike jõupingutuste tagajärgedele. Me oleme tunnistajaks küpse juhtimiseta kolme aasta tagajärgedele.”

Mattis kutsus ameeriklasi ühinema ilma Trumpita. „See ei ole lihtne, nagu mõned viimased päevad on näidanud, aga me võlgneme selle oma kaaskodanikele, mineviku põlvkondadele, kes valasid verd, et kaitsta meie lubadust, ja meie lastele,” kirjutas Mattis.

Mattis ütles meeleavaldajate kohta, et ameeriklased ei tohiks lasta end segada väikesest arvust seaduserikkujatest. Mattise sõnul nõuavad nad õigusega, et riik järgiks sõnu, et seaduse ees ollakse võrdsed, mis on kirjas USA ülemkohtu hoonel.