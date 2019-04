USA endine asepresident Joe Biden teatas ametlikult demokraatide presidendikandidaadiks pürgimisest

Biden tegi selle teatavaks Twitteris, kuulutades, et võitleb riigi hinge eest, vahendab Associated Press.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3