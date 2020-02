USA eliitülikoolid Harvard ja Yale võeti varjatud välisrahastuse tõttu uurimise alla

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Foto: Katherine Taylor, Reuters

USA haridusministeerium alustas juurdlust Yale’i ja Harvardi tippülikoolide üle seoses laiema USA ülikoolide kontrolliga, mille käigus leiti, et need on varjanud miljardeid dollareid välisrahastust sellistest riikidest nagu Venemaa ja Hiina, teatas ajaleht Wall Street Journal.