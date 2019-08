USA ekspertide sõnul võis Venemaal plahvatada tuumajõul toimiv rakett

Arhangelski oblastis asuvas sõjaväebaasis plahvatas neljapäeval kaitseministeeriumi väitel vedelkütusel töötav rakettmootor. Venemaa riiklik tuumaagentuur Rosatom teatas laupäeva hommikul, et hukkus viis töötajat.

185 000 elanikuga Severodvinski linna pressikorpus tegi juhtunu järel avalduse, mille kohaselt registeeriti neljapäeva keskpäeval radiatsioonitaseme lühiajaline tõus. Täna hommikul seda teadet enam avalikest kanalitest ei leia.

USA tuumaeksperdid ütlesid Reutersile antud intervjuudes aga, et raketi vedelkütuse plahvatus ei eralda radiatsiooni ja pigem on põhjust kahtlustada, et plahvatus toimus tuumaenergial töötava tiibraketi katsetamisel.

"Vedelkütusel toimivad raketimootorid ei eralda radiatsiooni ja me teame, et venelased töötavad mingisuguse tuumajõu kallal, mida saaks tiibrakettides kasutada," ütles Ameerika teadlaste föderatsiooni abiturient Ankit Panda.

Venemaa nimetab seesugust raketti 9M730 Buresvestnikuks, NATO allianss SSC-X-9 Skyfalliks.

USA skeptiline

Trumpi administratsiooni kõrge ametnik ütles Reutersile, et ta ei kinnita ega eita, et juhtus äpardus tuumajõul toimiva tiibraketiga, ja avaldas Moskva selgituste suhtes sügavat skepsist.

„Jälgime jätkuvalt sündmusi Venemaal, ent Moskva kinnitus, et „kõik on korras“, on meie jaoks õõnes,“ ütles ta. „Tuleb meelde Tšernobõli-aegne intsidentide jada, mis paneb kahtluse alla, kas Kreml seab Vene rahva heaolu esikohale selle asemel, et säilitada oma võimuhaare ja kontroll nõrkade korruptsioonivoogude üle.“

Ametnik pidas silmas 1986. aasta plahvatust Tšernobõli tuumaelektrijaamas, endises Ukraina Nõukogude vabariigis, mis eraldas radioaktiivset õhusaastet umbes üheksa päeva. Toona püüdis Moskva ajaloo halvima tuumaõnnetuse ulatust maailma eest varjata.