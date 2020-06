USA ekspert: Ühendriigid on koroonapuhangu ohjamisega hädas! Peagi võib olla 100 000 uut juhtumit päevas

CNN vahendab, et Fauci rääkis, et USA läheb koroonaviiruse leviku ohjamise teel hoopis vales suunas. Statistika näitab, et puhang Ühendriikides raugemismärke ei näita.

Fauci viitas, et mõnes osariigis tullakse puhanguga toime, ent teiste pärast on ta mures. Ta sõnas, et ka uudiskajastustest on näha, et inimesed vilistavad piirangutele ning kogunevad suurtes gruppides. Lisaks ei soovita kanda maske ning ka osariikide juhid tahavad liiga kergekäeliselt eriolukorrast loobuda.

"Ilmselge, et kontroll pole praegu meie käes," arutles ta tervishoiuekspertide seisukohast. Eriti murelik on ta nelja osariigi pärast - Florida, Texas, California ning Arizona.

Kokku on 36 osariigi puhul näha kasvu võrreldes möödunud nädalaga. Fauci lausus, et praegu on USAs enam kui 40 000 uut koroonajuhtumit päevas, ent ta ei imestaks, kui mõne aja oleks antud number 100 000. Surmade arvu kasvu ta prognoosima ei hakanud.

"Ma arvan, et on oluline Ameerika Ühendriikide avalikkusele rõhutada, et olen väga mures, sest asjad võivad väga kiiresti palju halvemaks minna," märkis ta.

Koroonajuhtumite arvu poolest on USA maailmas selgelt esimesel kohal. Viimastel andmetel on neid ligi 2,7 miljonit. Võrdluseks võib tuua, et maailmas kokku on juhtumeid 10,5 miljonit. Koroonaviiruse tagajärjel on Ühendriikides surnud üle 129 000 inimese.

