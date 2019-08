USA ekspert kritiseerib Eestit karmilt mereväe laokile jätmise eest

Young märgib, et Lätil ja Leedul on nii miinitõrjelaevad kui ka spetsiaalselt ehitatud patrullalused. Neil on vedanud, et nagu Soomes, Taanis ja Norras on nende mereseireinfrastruktuur riigikaitseinstitutsioonide alluvuses.

Kõige murettekitavamaks peab Young seda, et kolme Balti riigi valitsused näivad olevat võimetud kokku leppima milleski nii lihtsas ja tähtsas nagu ühise tuvastatud merepildi väljaarendamine ning iga riik näib arendavat oma unikaalseid luure-, seire- ja tuvastusvõimekusi.

Et Venemaale vastu seista, peavad NATO uuemad ja väiksemad liikmesriigid hakkama merejõudude ülesehitamist tõsiselt võtma, kirjutab Young.

Youngi sõnul peavad suuremad ja vanemad liikmesriigid selles appi tulema.

Doktor Thomas-Durrell Young on Californias Montereys asuva Mereväe Kraadiõppekooli Tsiviilühiskonna ja Sõjaväe Vaheliste Suhete Keskuse Euroopa regionaalprogrammi juht ning sama õppeasutuse riikliku julgeoleku asjade osakonna võrdleva riigikaitseplaneerimise eriala ekspert (academic associate). Ta on kirjutanud raamatu „Anatomy of Post-communist European Defense Institutions: The Mirage of Military Modernity” („Kommunismijärgse Euroopa kaitseinstitutsioonide anatoomia: sõjalise moodsuse miraaž”). 2018. aastal oli ta külalisprofessor Poola Mereväeakadeemias Gdynias.