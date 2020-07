USA ekspert: COVID-19 uus tüvi levib aina kiiremini

USA allergia ja nakkushaiguste riikliku instituudi direktor dr Anthony Fauci teatas uue tüvi kiiremast levikust neljapäeval Ameerika Meditsiini Assotsiatsiooni ajakirjas The Journal avaldatud intervjuus.

Fauci sõnul laastas Itaaliat teistsugune koroonaviiruse tüvi kui see, mis pärines Hiinast Wuhanist.

Tema sõnul on peamine erinevus nende kahe vahel see, et Itaalia tüvi levib inimeselt inimesele tõhusamalt, muutes selle kontrolli alla saamise veelgi keerukamaks.

"Tundub lihtsalt, et viirus paljuneb paremini ja võib olla edasikanduvam," ütles Fauci.

Tema poolt viidatud uuringus, mille avaldas Sheffieldi COVID-19 genoomika uurimisrühm, öeldakse, et uus tüvi on muutunud ülemaailmse pandeemia kõige levinumaks vormiks, sh USA-s.

Hoolimata sellest ei leidnud teadlased siiski tõendeid selle kohta, justkui uus tüvi põhjustaks esialgsest raskemaid sümptomeid.

Viimase seisuga on USA-s tuvastatud üle 2,7 miljoni nakatunu, mis on kõrgeim arv maailmas.