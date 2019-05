USA ei välista sõjalist tegevust Maduro vastu

„Ta (Trump -toim) on olnud täiesti selge ja äärmiselt järjekindel, et sõjaline tegevus on võimalik,“ ütles välisminister Pompeo telekanalile Fox News. „Juhul, kui otsustame, et see on see, mis on vajalik, siis selle tee USA ka ette võtab.“

Venezuela opositsioonijuht ja de jure riigipea kohusetäitja Juan Guaidó põrus teisipäeval üleskutsega alustada de facto riigipea Nicolás Maduro äärmussotsialistliku valitsuse vastast ülestõusu, kukutamaks viimane võimult.

Tänavatele kogunenud inimesed aeti jõuga laiali ning viga sai enam kui sada inimest.

Juan Guaidóst sai isehakanud riigipea kohusetäitja 23. jaanuaril ja teda tunnustab sellena juba enam kui poolsada riiki, sh hulk riike Euroopa Liidust ja Ladina-Ameerikast. Otsekohe avaldas talle toetust USA.

USA administratsioon eesotsas president Donald Trumpiga on teinud selgeks, et juhul, kui de facto president Maduro ei ole nõus võimust vabatahtlikult loobuma, ei saa välistada sõjalist sekkumist, andmaks venezuelalastele võimaluse teha algust demokraatliku protsessiga.