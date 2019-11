USA ei pea Iisraeli uusasundusi Läänekaldal enam ebaseaduslikeks

Uusasundused on kogukonnad, mille Iisrael on rajanud 1967. aasta sõja ajal okupeeritud maale, vahendab BBC News.

Need on olnud pikka aega Iisraeli, rahvusvahelise kogukonna ja palestiinlaste vaheliste vaidluste teema.

„Pärast õigusliku debati kõigi külgede hoolikat uurimist on Ühendriigid jõudnud järeldusele, et Iisraeli tsiviilasunduste rajamine Läänekaldale ei ole per se rahvusvahelise õigusega vastuolus,” ütles Pompeo. „Tsiviilasunduste rahvusvahelise õigusega vastuolus olevateks nimetamine ei ole töötanud. See ei ole rahuasja edasi viinud.”

Palestiinlaste pealäbirääkija Saeb Erekat ütles, et USA otsus on oht ülemaailmsele stabiilsusele, julgeolekule ja rahule ning see ähvardab asendada rahvusvahelise õiguse džungliõigusega.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et poliitikamuutus seab õigeks ajalooliselt valesti tehtu. Netanyahu kutsus teisi riike USA eeskuju järgima.

Juudi uusasunduste küsimus on üks suuremaid vaidlusküsimusi Iisraeli ja palestiinlaste vahel.