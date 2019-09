USA ei anna orkaan Doriani tõttu peavarjuta jäänud bahamalastele ajutise kaitsealuse staatust

Selline staatus lubaks bahamalastel elada ja töötada USA-s, kuni on tehtud otsus, et koju naasmine on ohutu. See staatus on praegu antud enam kui 300 000 USA-s elavale inimesele, kes on pärit kümnest riigist. Nende hulgas on näiteks Haiti 2010. aasta maavärina ohvrid.

USA tolli ja piirivalve juhi kohusetäitja Mark Morgan ütles esmaspäeval, et president Donald Trumpi administratsioon kaalub, kas anda Bahamalt põgenevatele inimestele ajutiselt kaitse all oleva isiku staatus. Orkaan Dorian hävitas peaaegu kõik kahel olulisel Bahama saarel.

Bahamalased võivad ajutiselt USA-sse siseneda, kui neil on vajalikud reisidokumendid, aga neile ei anta tööluba.