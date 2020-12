USA diplomaate rünnati Havannas tõenäoliselt „mikrolainekiirgusega”

USA välisministeerium teatas 2017. aastal, et juba mõnda aega tabab Ameerika diplomaate Havannas ootamatu haigus, mis väljendub peavalu, -pöörituse ja kognitiivsete häiretena. Välisministeerium, mis kahtlustas algselt akustilist rünnakut, palus Teaduste Akadeemial juhtunut lähemalt uurida ning see avaldas vastava raporti laupäeval, vahendab Reuters.

Teaduste Akadeemia hinnangul oli kõige tõenäolisemalt tegemist suunatud mikrolainetega, mitte troopilise haiguse või psühholoogiliste häiretega, nagu võiks pealtnäha arvata. Tegemist ei ole ühtlasi ajaloos esimese korraga, mil taolist relva inimeste vastu kasutatakse, omal ajal tuli sellest teateid ka Nõukogude Liidust.

Uuringu eest vastutava komitee esimees David Relman ütles, et USA ja Kanada diplomaatidel "täheldatud iseloomulikud ja teravad tunnused, sümptomid ja tähelepanekud on kooskõlas suunatud, pulseeriva raadiosagedusel energiaga". Ta märkis, et taoliste rünnakute kohta leiab ülestäheldusi avalikest allikatest juba poolesaja aasta tagant.

"Me peame neid leide küllaltki murettekitavaks, sest see põhjustas mõnele isikule tõsist kannatust ja nõrkust," ütles Relman.

Ohvritel täheldati kerge aju- ja kesknärvisüsteemi kahjustuse jälgi, mistõttu mitmetel diplomaatidel tuli Havannast kodumaale naasta. Välisministeeriumi teatel leidsid rünnakud aset diplomaatide kodudes, mille eraldas neile kohalik valitsus. Ametnikud kurtsid rünnakute järel erinevate vaeguste üle: kuulmiskaotusest ja iiveldustundest peavalude ja tasakaaluhäireteni.

Kuuba, kellel on kohustus tagada diplomaatide julgeolek, eitas vastutust.

Tasub märkida, et Kuuba ei ole ka ainus koht, kus USA diplomaadid on viimastel aastatel teatanud ebatavalistest sümptomitest. 2018. aastal toimetas USA Hiinast kodumaale mitu ametnikku pärast seda, kui Guangzhou linnas töötavad ameeriklased teatasid "vaevu hoomatavast ja ebamäärasest, kuid ebanormaalsest heli ja surve tundest".

Ühel USA ametnikul diagnoositi ka kerge ajutrauma.