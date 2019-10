USA diplomaadi abikaasa põhjustas Inglismaal noore hukkunuga õnnetuse ja pages riigist

Välisminister Dominic Raab ütles, et ta kutsus USA suursaadikut üles väljendama Ühendkuningriigi pettumust nende otsuses ja kutsus riiki üles oma otsust ümber vaatama.

"Soovin avaldada kaastunnet perele, keda see traagiline juhtum puudutab," ütles Raab.

USA suursaatkond Londonis teatas, et avaldas Dunni perekonnale oma "sügavaimat kaastunnet" pärast õnnetust, "milles osales sõiduk, mida juhtis USA diplomaadi abikaasa".

USA esindus teatas, et saatkonna ametnikud olid tihedas kontaktis vastavate Suurbritannia ametnikega. "Turvalisuse ja privaatsusega seotud kaalutlustel ei saa me kinnitada seotud isikute identiteeti, kuid võime kinnitada, et perekond lahkus Suurbritanniast."