USA demokraatide valimisdebatil arutati, kas naine suudab Valgesse Majja jõuda

Kandidaatide arv oli seitsmendaks debatiks kahanenud kuuele, sest mitmed kandidaadid on küsiltuste tulemuste põhjal edasisest võitlusest loobunud. Hõrenenud read andsid kandidaatidele rohkem aega teemadesse süvenemiseks, vahendab Reuters.

Senaator Bernie Sanders eitas CNN-i teadet, et ütles senaator Elizabeth Warrenile 2018. aastal erakohtumisel, et ei usu, et naine suudaks 2020. aasta presidendivalimised võita.

CNN-i kajastus Sandersi väidetavate sõnade kohta sai kiiresti demokraatide valimisvõitluse tulipunktiks ja lõpetas rahuleppe Sandersi ja Warreni vahel, kes esindavad sama tiiba. Vaidlus ägenes esmaspäeval, kui Warren astus ebatavalise sammu ja kinnitas CNN-i teadet, samas kui Sanders jätkas selle eitamist.

„Miks te seda ütlesite?” küsis moderaator Abby Phillip Sandersilt.

„Tegelikult ma ei öelnud seda ja ma ei taha sellele palju aega raisata, sest see on see, mida Donald Trump ja võib-olla osa meediast tahavad,” vastas Sanders, lisades, et on arusaamatu, et tema võiks midagi sellist öelda.

Warren ütles, et ei nõustu Sandersi arvamusega, ning kasutas siis võimalust, et propageerida naise jõudmist Valgesse Majja.

„Bernie on mu sõber ja ma ei ole siin, et püüda Berniega võidelda. Aga vaadake, see küsimus, kas naine saab või ei saa olla president, on tõstatatud ja on aeg seda otse rünnata,” ütles Warren.