USA demokraatide presidendivalimiste debatil materdati ühiselt liidrikohal olevat Sandersit

„Vladimir Putin arvab, et Donald Trump peaks oleme Ühendriikide president ja seetõttu aitab Venemaa teil valituks saada, et te kaotaksite temale,” ütles Bloomberg.

Eelmisel nädalal tunnistas Sanders, et luureametnikud on talle öelnud, et Venemaa püüab valimistesse tema kasuks sekkuda. Bloombergile vastas Sanders eile otsese avaldusega Putini aadressil: „Hei, hr Putin, kui mina olen Ühendriikide president, usaldage mind, te ei hakka enam Ameerika valimistesse sekkuma.”

Buttigieg väljendas muret, et Sandersi demokraatide presidendikandidaadiks saamine läheks demokraatidele maksma kontrolli esindajatekoja üle ja muudaks senati ülevõtmise raskemaks.

„Me ei võida neid kriitilisi esindajatekoja ja senati valimisi, kui inimesed, kes kandideerivad, peavad seletama, miks Demokraatliku Partei kandidaat käsib inimestel vaadata Castro režiimi helgemat poolt,” ütles Buttigieg.

Bloomberg ütles, et Sanders ei suudaks kokku panna võitvat koalitsiooni, mis sisaldaks Trumpiga rahulolematuid vabariiklasi.

Lõuna-Carolina eelvalimised annavad esimese tõelise ülevaate mustanahaliste valijate meelsusest. Biden püüab selles osariigis muljet avaldada just nende pikaajalise toetuse tõttu. Aga kolm järjestikust nõrka tulemust tõid kaasa märke, et Bideni toetus mustade hulgas võib nõrgeneda.

Mustade poole pöördus ka Bloomberg: „Ma tean, et kui ma oleksin must, oleks minu edu olnud palju raskem saavutada. On fakt, et me peame midagi selles osas ette võtma.”

Sanders pidi kaitsma ka oma seisukohta Iisraeli suhtes, kelle ta on hukka mõistnud palestiinlaste kohtlemise pärast.

„On kurb, traagiline, et Iisraelis on Bibi Netanyahu näol reaktsiooniline rassist, kes praegu riiki juhib,” ütles Sanders, kellest saaks USA esimene juudist president. „Mida ei saa eirata, on palestiina rahva kannatused.”

Biden ründas Sandersit relvakontrolli asjus, viidates Sandersi toetusele seadusele, mis kaitseb relvatootjaid ja müüjaid vastutusele võtmise eest relvade kurjategijate kätte jõudmise pärast.

Pärast debatti jäi õhku küsimus demokraatide võime kohta väljasõelutava kandidaadi taha ühineda.

Selle võttis kokku Klobuchar: „Kui me veedame järgmised kümme kuud oma parteid lõhki rebides, veedab Donald Trump järgmised neli aastat seda riiki lõhki rebides.”