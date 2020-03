USA demokraatide presidendikandidaadid püüdsid debatil tõestada, et on paremad kriisijuhid kui Trump

Biden nõudis „suurt, suurt päästepaketti“, mis eelistaks üksiksiskuid, mitte korporatsioone. Sanders ütles, et „meie töö on praegu öelda igale töötavale inimesele selles riigis, ükskõik milline teie sissetulek on, et te ei kannata selle kriisi tagajärjel“.

Et USA-s piiravad linnad ja osariigid suuri avalikke kogunemisi, on tavapärane valimiskampaania seiskunud.

Neljas osariigis, Arizonas, Floridas, Illinoisis ja Ohios toimuvad eelvalimised homme, Louisiana ja Georgia lükkasid need aga edasi.

70. eluaastates kandidaatidelt, kes on koroonaviiruse riskigrupis, küsiti ka, mida on nad isiklikult teinud, et nakatumist vältida. Mõlemad teatasid, et pesevad rohkem käsi, on peatanud valimisüritused ja kampaaniameeskondade personal töötab kodus.

Biden teatas ka olulise uudise, et valib oma asepresidendikandidaadiks naise, kui peaks demokraatide nominatsiooni võitma.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!