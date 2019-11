USA demokraatide presidendidebatt pidi võitlema tähelepanu pärast Trumpi tagandamisjuurdlusega

Vaikida ei saanud ka Joe Biden, mees keda uurima Trump ukrainlasi õhutas. Kuigi endise asepresidendi varem soliidne olnud edumaa on küsitluste järgi tublisti vähenenud, ütles ta, et pälvis Trumpi tähelepanu, sest on kõige paremas positsioonis Trumpi võitmiseks valimistel.

Edasi pöördusid kandidaadid teemade juurde, mis on domineerinud eelmistes debattides – maksud, keskkond, välispoliitika ja eelkõige tervishoid.

Senaator Kamala Harris kritiseeris teravalt esindajatekoja liiget Tulsi Gabbardit, kes ütles, et Demokraatliku Partei on korrumpeerinud välispoliitika establishment, sõjatööstuskompleks ja „ahned ärihuvid”.

Sanders torkas Bidenit viimase toetuse pärast „kohutavale” 2003. aasta Iraagi sõjale.

Seejärel räägiti demokraatide ligitõmbavusest mustanahaliste hääletajate jaoks, mis pani Bideni esinema omapärase kinnitusega, et ta on toetuse mõttes „pärit mustast kogukonnast”.

Ainsad mustanahalised kandidaadid Harris ja senaator Cory Booker väljendasid selle peale uskumatust.

Harris ütles, et vähemused on demokraatide selgroog, mida võetakse liiga tihti endastmõistetavusega.

Tõelist tulevärki ei nähtud enne debati lõpuosa, kui senaator Amy Klobuchar ja Gabbard seadsid kahtluse alla Buttigiegi suhteliselt kasina poliitilise kogemuse.

Indiana osariigi suuruselt neljanda linna linnapea Buttigieg sai märklauaks, sest hiljutised küsitlused Iowas ja New Hampshire’is, mis on eelvalimiste protsessi kaks esimest osariiki, näitasid, et Buttigieg sai statistiliselt märkimisväärse edumaa.

Märkides, et tema on saavutanud võite valimistel ja surunud läbi seadusi kongressis, teatas Klobuchar: „Ma arvan, et kogemus peaks lugema.”

Gabbard ründas Buttigiegi arvamust, et USA väed tuleks saata Mehhikosse appi võitlema narkokartellide vastu.

Rünnakuid selgelt oodanud Buttigiegil olid vastused valmis.

„Washingtoni kogemus ei tohiks olla ainus kogemus, mis loeb,” ütles Buttigieg Klobucharile. „Sellel laval on praegu üle saja aasta Washingtoni kogemust ja kus me praegu oleme?”