USA demokraatide presidendidebatil suunati tuli tippkandidaadiks tõusnud Elizabeth Warreni vastu

California senaator Kamala Harris püüdis välja paista teise teemaga, süüdistades Warrenit selles, et viimane ei ole toetanud tema üleskutseid Twitterile sulgeda president Donald Trumpi konto. „Ma ei taha suruda Trumpi välja Twitterist. Ma tahan suruda ta välja Valgest Majast,” vastas Warren.

Võrreldes eelmise demokraatide debatiga veidi üle kuu tagasi on muutunud see, et Trump seisab silmitsi tagandamisjuurdlusega esindajatekojas.

Sandersi jaoks oli see aga naasmine kampaaniatööle pärast südamerabandust varem sel kuul. Ta tänas toetajaid ja rivaale heade soovide eest ning kuulutas, et tunneb end suurepäraselt.

Debatt puudutas ka välispoliitikat, mis on viimastel nädalatel uudistes domineerinud pärast seda, kui Trump tõmbas suurema osa USA vägedest Süüriast välja ja Türgi tungis sisse riigi põhjaossa.

Iraagis teeninud Tulsi Gabbard seadis kahtluse alla USA sekkumise vajaduse režiimimuutmiskonfliktidesse Lähis-Idas. Samuti veteran Buttigieg vastas: „Mida me teeme või mida me tegime Süürias, oli oma sõna pidamine.”

„Mul oleks raske täna vaadata Afganistani tsiviilisikule või sõdurile silma pärast seda, mis just seal juhtus,” ütles Buttigieg. „See on meie sõdurite au õõnestamine. Kui te võtate ära meie sõdurite au, võite sama hästi järgmisena minna nende kuulivesti kallale.”

Eelmistel debattidel on konkurendid kõige teravamalt kritiseerinud Bidenit. Seekord pöörati talle vähem tähelepanu, sest keskenduti Warrenile.

Siiski oli Bidenil raske selgitada, miks tema värskelt välja lubatud eetikaplaani huvide konfliktide vältimiseks ei rakendatud siis, kui tema poeg Hunter palgati 2014. aastal Ukraina energiaettevõtte direktoriks.

„Kui ei ole OK, et presidendi perekond on seotud välisettevõtetega, miks oli see OK teie poja jaoks, kui te olite asepresident?” küsis debatti juhtinud CNN-i ankur Anderson Cooper.

Biden kõhkles hetkeks ja vastas: „Minu poeg ei teinud midagi valesti, mina ei teinud midagi valesti.”

Debati lõpupoole oli Biden enesekindlam, kui süüdistas Warrenit ja Sandersit Medicare for Alli tõeliste kulude ähmastamises.

Sanders vastas, kritiseerides Bideni varasemaid tegusid, sealhulgas tema toetust „katastroofilisele sõjale Iraagis”.

Kuigi suurem osa kriitikast langes eile Warrenile, tekkisid ka teised võitluspaarid. Näiteks Beto O’Rourke ja Buttigieg vaidlesid relvakontrolli üle.