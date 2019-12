USA demokraatide presidendidebatil rünnati Pete Buttigiegi rahakogumisüritust „kristallidega kaunistatud veinikoopas”

Klobuchar noomis Buttigiegi selle eest, et ta pisendab Klobuchari arvates praeguste ja endiste senaatorite kogemusi, öeldes, et ei ole osa Washingtoni kultuurist.

„Kui me olime eelmisel väitlusel, linnapea, te põhimõtteliselt pilkasite sadat aastat kogemust laval,” ütles Klobuchar. „Ma näen Elizabethi, kes alustas Tarbijakaitse Finantsbüroos ja aidates 29 miljonit inimest. Ma näen asepresidendi tööd kahe miljardi dollari saamise näol oma vähialgatusele. Ma näen senaator Sandersit töötamas, et saada veteranide seaduseelnõu läbi, ja ma näen, mida mina olen teinud, mis on kolme farmieelnõu üle läbirääkimine ja selleks olemine, kellel oli tegelikult tähtsaid sätteid, mis sellesse eelnõusse pandi. Nii et kuigi te võite komitee kuulamisi mitte millekski pidada, arvan ma, et kogemus töötab. Ja ma ei ole pisendanud teie kogemusi kohaliku ametnikuna.”

Buttigieg vastas, et Klobuchar on tegelikult pisendanud tema kogemust, ja märkis, et on teeninud sõjaväes. Buttigieg oli mereväe reservi leitnant ja võitles Afganistanis.

„Las ma räägin teile oma suhtest [põhiseaduse] esimese täiendusega. See on osa põhiseadusest, mille juures ma tõstsin oma parema käe ja mida vandusin kaitsta oma elu hinnaga. See on minu kogemus ja see ei pruugi olla sama, mis teil, aga see loeb, senaator. See loeb,” ütles Buttigieg.

Kui Klobuchar väitis, et rääkis kogemusest väljaspool sõjaväge, oli Buttigiegil vastus valmis.

„Senaator, ma tean, et kui te lihtsalt võtate häälte koguarvu järgi, näib võib-olla see, mis toimub minu linnas, teile väike,” vastas Buttigieg. „Kui te tahate rääkida võimest võita, püüdke panna kokku koalitsiooni, et tuua teid tagasi ametisse 80 protsendiga häältest geimehena Mike Pence’i Indianas.”