USA demokraatide juht: Trumpi tagandamine ei ole vaeva väärt

USA Esindajatekoja demokraatide enamuse juht Steny Hoyer ütles pärast eriprokurör Robert Muelleri raporti avalikustamist, et protsessi alustamine president Donald Trumpi tagandamiseks ei ole sellega kaasnevat vaeva väärt, arvestades, et järgmiste valimisteni on kõigest poolteist aastat.