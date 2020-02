USA demokraatide eelvalimistel Iowas valitseb suur segadus: tulemus viibib „raporteerimisprobleemi” tõttu

Kaks ametnikku teatasid CNN-ile, et kampaaniameeskondadele on öeldud, et tulemusi on oodata alles „mingil ajal teisipäeval” kohaliku aja järgi.

Demokraatide parteiaparaadist teatati, et hääletustulemustele tehakse „kvaliteedikontrolli”.

CNN-i teatel jooksis kokku kaks hääletusseadmete arvutisüsteemi. Kandidaatide kampaaniameeskonnad väljendasid muret.

Demokraatide parteiametnike sõnul on selge, et miski läks valesti.

Väidetavalt on tegemist „raporteerimisprobleemiga” kolmes hääletuskohas. Demokraadid kinnitavad, et miski ei viita sellele, et tegemist oleks häkkimisega.

Maakonnataseme parteiametnike sõnul lakkas töötamast spetsiaalselt valimistulemuste raporteerimiseks välja töötatud rakendus, mistõttu pidid kohalikud ametnikud hakkama tulemusi partei osariigi peakorterisse teatama telefoni teel. See ummistas aga peagi peakorteri telefoniliinid.

USA presidendi Donald Trumpi 2020. aasta kampaaniameeskonna mänedžer Brad Parscale tegi juba avalduse, milles ütles, et valimistulemuste teatamine Iowas on „kõige räpakam rongiõnnetus ajaloos”.

„Demokraadid hauduvad enda loodud valimissegaduses koos kõige räpakama rongiõnnetusega ajaloos. Oleks loomulik, et inimesed kahtleksid selle protsessi aususes. Ja need on inimesed, kes tahavad juhtida kogu meie tervishoiusüsteemi? Täna tegi president Trump rekordtulemuse hästi korraldatud vabariiklaste Iowa valimistel rekordilise osalusega ametis oleva presidendi kohta,” teatas Parscale.

Eelvalimistel võidavad kandidaadid enda toetuseks valijamehi, kelle arv sõltub osariikide suurusest. Presidendikandidaat on selge, kui üks kandidaat on saanud oma toetuseks üle poole valijameestest.

Iowas korraldatakse eelvalimised valimiskoosolekute kujul. Neid toimus üle osariigi ligi 1700. Oodati, et hääle annab umbes 200 000 demokraati.