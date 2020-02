USA demokraatide eelvalimistel Iowas sai enim hääli Sanders, aga võitis Buttigieg. Miks?

USA presidendivalimiste Iowa osariigi eelvalimised on äärmiselt segadusse ajav poliitikasündmus. Tänavu olid need eriti ajusid krussi ajavad teatud demokraatide tehtud reeglimuudatuste tõttu ning muidugi selle tõttu, et demokraadid ei suutnud oma valimistulemusi kuidagi avaldada. Kohaliku aja järgi eile hilisõhtul kuulutati Pete Buttigieg siiski lõpuks võitjaks.