USA avalik arvamus pöördus valimisaastal Trumpi kasuks

Ajal, mil vasakpoolne Bernie Sanders võttis kindla võidu demokraatide eelvalimistel Nevadas, kinnitades oma esinumbri staatust, selgus uuest Gallupi avaliku arvamuse küsitlusest, et Trumpi toetab 49% ameeriklastest ja ei toeta 48% elanikkonnast. Tegemist oli esimese korraga tema presidendiksoleku ajal, mil presidenti toetab rohkem inimesi kui ei toeta, kirjutab The Guardian.

Arvamusküsitlusi koondava portaali FiveThirtyEight keskmine näitab, et Trumpi toetus hakkas tõusma juba septembris, mil Senat hakkas arutama, kas Trump tuleks ametist tagandada.

Trumpi keskmine toetusreiting on hetkel 43,3%.

CNNi analüütik Harry Enten ütles, et “Trumpi toetusreiting tõuseb õigel ajal. … valimisaasta märtsil, mil selle põhjal võib juba eelseisvate valimiste kohta ennustusi teha".

„USA presidendid, kelle toetusreiting on vahemikus 46–54%, seisavad sel hetkel silmitsi raskete valimislahingutega. Presidendid, kelle toetusreiting on 45% või vähem, tavaliselt kaotavad. Kui kõik läheb nagu varasematel aastatel, võib Trumpi toetusreiting tõusta just piisavalt, et temast saaks favoriit. "