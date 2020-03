USA, Austraalia ja Tai teatasid esimestest koroonaviirusesse surnutest

Tänaseks on juhtumitest teatanud enam kui 50 riiki ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on suurendanud haiguspuhangu ülemaailmse riski väga kõrgeks - oma riskihinnangu kõrgeimale tasemele.

Ülemaailmselt on teada hinnanguliselt 87 000 juhtumist ja 2900 surmast. Viirus on avastatud vähemalt 59 riigis, kuigi WHO ütles reedel, et koroonaviiruse leviku peatamine on endiselt võimalik - see nõuaks levikuahela katkestamist.

Aserbaidžaan teatas laupäeval, et sulges kaheks nädalaks oma piiri Iraaniga. Iraanis hukkunute arv – 43 inimest 593-st juhtumist - on kõrgeim näitaja maailmas, ulatudes 7%-ni, mis on oluliselt suurem kui teistes riikides. Andmed on teinud muret WHO ekspertidele, kes kardavad, et Iraan võib vassida juhtumite tegelike arvude kohta.

Lõuna-Korea on samuti teatanud „kriitilisest hetkest“ võitluses viiruse leviku vastu pärast seda, kui riigis avastati ühe päeva jooksul 813 uut juhtumit. Jaapani Hokkaido saarel kuulutati samal ajal välja kolmenädalane eriolukord, mis võimaldab rakendada mitmesuguseid meetmeid virulentse haiguspuhangu aeglustamiseks.