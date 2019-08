USA astronauti süüdistatakse oma lahus elava abikaasa pangakonto häkkimises kosmosest

McClain, kes on NASA teatel üks nende tippastronaute, häkkis väidetavalt oma lahus elava abikaasa Summer Wordeni pangakontot varem sel aastal, olles ise Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) pardal.

Kahel naisel on parajasti käimas lahutusprotsess ja nad võitlevad kuueaastase poja hooldusõiguse pärast, rääkis Worden Houstoni telejaamale KPRC.

Worden, kes ajalehe New York Times teatel on õhujõudude endine luureohvitser, kes elab Kansases, ütles, et poeg oli aastavanune, kui ta McClainiga kohtus. Naised abiellusid 2014. aastal. Umbes kolme aasta pärast hakkasid nende suhetes tekkima raskused, rääkis Worden.

2018. aastal palus McClain kohtunikul anda talle samuti vanemlikud õigused lapse üle, väites, et on olnud tema esimeste sammude ja esimeste sõnade juures.

Kohtuvaidluses on väidetud, et Worden ründas McClaini, aga see süüdistus lükati lõpuks kõrvale. Wordeni sõnul ei ole nende vahel kunagi olnud füüsilist arveteõiendamist.

Varem sel aastal häkkis McClain siis väidetavalt Wordeni pangakontot, olles ise astronaudina kosmosejaamas.

Wordeni sõnul andis pank tema advokaatidele selle kohta tõendid. Wordeni advokaadid kirjutasid juulis NASA peainspektori büroole.

KPRC valduses olev selle kirja koopia annab ülevaate, kuidas McClain häkkis väidetavalt Wordeni pangakontot NASA arvutist jaanuaris ja veebruaris mitu korda.