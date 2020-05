USA asepresident Pence karantiini ei lähe ja kavatseb olla Valges Majas

Pence’i kõneisik Devin O’Malley ütles, et asepresident jätkab Valge Maja meditsiiniüksuse nõuannete järgimist ega ole karantiinis, vahendab CNN.

„Lisaks on asepresident Pence testitud negatiivseks igal päeval ja ta kavatseb olla homme Valges Majas,” ütles O’Malley.

Varem teatati, et Valge Maja koroonaviiruse töögrupi tippliikmed lähevad mingis vormis karantiini, sest puutusid kokku positiivse proovi andnud isikuga.

Ühe ametniku sõnul ollakse Valges Majas praegu keerulises olukorras, sest ametnikud tunnistavad vastuolu osariike taasavanema õhutamise ja reeglite karmistamise vahel Valges Majas viiruse leviku takistamiseks.

Pence’i ametlik päevakava on lähipäevil ilmselt hõredam, aga täielikku eneseisolatsiooni ta ei lähe.

President Donald Trump kinnitas reedel, et positiivse proovi andis Pence’i pressisekretär Katie Miller. Trumpi sõnul ei ole tema Milleriga kokku puutunud, küll aga Pence.

Üks Valge Maja allikas ütles CNN-ile, et Milleri positiivne test on kõik tõsiselt närviliseks muutnud. Millerile on iseloomulik suhelda isiklikult, mistõttu puutub ta igapäevaselt kokku paljude inimestega.

Milleri abikaasat, Trumpi vanemnõunikku Stephen Millerit ei oodata lähiajal Valgesse Majja. Ta andis reedel negatiivse proovi.

Negatiivseks on testitud ka USA tervishoiuminister Alex Azar ja USA peakirurg Jerome Adams ja nad ei kavatse karantiini minna.

USA Riikliku Allergia- ja Nakkushaiguste Instituudi direktor ning Valge Maja koroonaviiruse töögrupi liige dr Anthony Fauci lubas olla „modifitseeritud karantiinis”.

Ühe Trumpiga rääkinud isiku sõnul on Trump nädalavahetusel peetud vestlustes väljendanud muret selle üle, et tema abide nakatumine õõnestab sõnumit haiguspuhangu taandumise ja osariikide taasavamise kohta.

Samal ajal on Trump öelnud inimestele, et ei taha olla kellegi läheduses, keda ei ole testitud, ja on turri läinud, kui on Valges Majas mõnede inimestega kokku puutunud.

