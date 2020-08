USA asepresident Pence hoiatas Bideni valimisvõidu eest: meil tuleb valida, kas Ameerika jääb Ameerikaks

Arvestades Wisconsinis toimuvaid rahutusi pärast mustanahalise mehe Jacob Blake'i tulistamist kirjeldasid Pence ja teised vabariiklased tänavusi valimisi Trumpi ja Bideni vahel kui valikut "seaduse ja korra" ning seadusetuse vahel, vahendab Reuters.

"Karm tõde on see, et teil ei ole Joe Bideni Ameerikas turvaline," ütles Pence oma kõnes Baltimore'is.

"Lubage mul selgelt öelda: vägivald peab lõppema - kas Minneapolis, Portlandis või Kenoshas," ütles Pence, kes ei maininud Blake'i tulistamist viimases tema poolt nimetatud linnas. "Meie riigi tänavatel saab kehtima seadus ja kord kõigist rassidest, usutunnistustest ja värvidest ameeriklaste jaoks."

Endine Indiana kuberner ja kongresmen ning konservatiivne kristlane Pence on olnud Trumpi ja evangeelsete valijate - vabariiklaste poliitilise baasi mõjuka osa - peamine ühendaja.

Pence püüdis oma kõnes ümber kujundada ka majandust puudutavat narratiivi, kirjeldades pandeemia tõttu kaotatud miljoneid töökohti kui ajutist tagasilööki.

"Joe Biden ütles eelmisel nädalal, et imet ei tule. Mida Joe ei näi mõistvat, on see, et Ameerika on imede maa ja me oleme teel selle suunas, et selle aasta lõpuks on meil esimene ohutu ja tõhus koroonaviiruse vaktsiin," ütles Pence.

Trump ja teised administratsiooni ametnikud on ennustanud, et vaktsiin võib olla valmis aasta lõpuks, kuid mõned eksperdid on skeptilised, kas uuringud, mis peavad hindama võimalikke kõrvaltoimeid erinevat tüüpi inimestele, saab nii kiiresti lõpule viia.

Asepresident kirjeldas Bidenit - tsentristi, kes alistas demokraatide eelvalimistel terve rea oluliselt progressiivsemaid kandidaate - ka kui radikaalsete vasakpoolsete peibutusparti.

"Joe Biden ütles eelmisel nädalal, et tänavustel valimistel on hääletusel demokraatia ja tõde on see, et hääletusel on ka meie majanduse taastumine, hääletusel on seadus ja kord," ütles ta. "Nende valimiste valik on see, kas Ameerika jääb Ameerikaks."