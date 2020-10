USA asepresident Mike Pence'i kabinetiülem teatas koroonaga nakatumisest

"Asepresident Pence ja tema abikaasa on mõlemad andnud täna negatiivse koroonaproovi ning on endiselt hea tervise juures," ütles pressiesindaja Devin O’Malley, lisades, et asepresident jätkab oma päevakava täitmist vastavalt tema ametikohale kehtivatele tervishoiujuhistele.

50-aastane Short on Pence'i lähim nõunik ning USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) suuniste kohaselt peetakse asepresidenti "lähikontaktseks". Valge Maja meditsiinipersonal aga leidis, et Pence võib oma töökohustuste täitmist jätkata.

Tervishoiujuhiste kohaselt tuleb asepresidendil lähikontaktsena tähelepanelikult jälgida oma tervislikku seisundit, kanda maski ning jälgida kõikvõimalike koroonaviirusele omaste sümptomite teket.