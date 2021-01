USA andis välja riigisisese terrorismihoiatuse poliitiliselt motiveeritud vägivalla kohta

Ministeerium ei viidanud ühelegi konkreetsele rünnakuplaanile, aga osutas „suurenenud ohu keskkonnale kogu Ühendriikides”, mis ministeeriumi hinnangul jääb püsima veel nädalateks, vahendab Associated Press.

Ei ole ebatavaline, et USA föderaalvalitsus hoiatab kohalikke korrakaitsjaid selliste bülletäänide abil võimaliku vägivalla eest teatud üritustel või kuupäevadel. Kõnealune bülletään, mis anti välja ministeeriumi riikliku terrorismialase nõuandesüsteemi kaudu, on aga tähelepanuväärne, sest asetab president Joe Bideni administratsiooni poliitiliselt pingestatud debatti selle üle, kuidas kirjeldada või iseloomustada tegusid, mida motiveerib poliitiline ideoloogia, ning vaatab sellisele vägivallale, mida nähti 6. jaanuaril Kapitooliumil, kui terrorismile.

Bülletään annab mõista, et USA riikliku julgeoleku ametnikud näevad ühendavaid jooni eelmise aasta erinevate vägivallaepisoodide vahel, mida motiveerisid valitsusvastased tunded, sealhulgas viha koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangute, presidendivalimiste tulemuste ja politsei ülemäärase jõukasutamise vastu. Dokumendis tuuakse välja kuriteod, mida ajendavad rassi- või rahvusviha, ning oht, mida kujutavad endast välismaiste terroriorganisatsioonide motiveeritud äärmuslased.

Sisejulgeolekuministeeriumi bülletääniga kaasnenud avalduses märgitakse, et on olemas potentsiaal vägivallaks väga erinevate ideoloogiliselt motiveeritud tegijate poolt.

„Informatsioon viitab sellele, et ideoloogiliselt motiveeritud vägivaldsed äärmuslased, kes on vastu valitsuse võimu teostamisele ja presidendiameti üleminekule ning kellel on muid kaebusi, mida õhutavad valenarratiivid, võivad jätkata mobiliseerumist, et õhutada või panna toime vägivalda,” öeldakse bülletäänis.