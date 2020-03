USA andis pärast rahulepingu sõlmimist esimese õhulöögi Talibani pihta

USA sõjaväe pressiesindaja, kolonel Sonny Leggett teatas täna Twitteris, et see oli esimene USA rünnak Talibani vastu 11 päeva jooksul. Leggetti sõnul oli „kaitsev” rünnak vastus Talibani rünnakule Afganistani valitsusvägede vastu Nahr-e-Sarajis Helmandi provintsis, vahendab Associated Press.

Leggett lisas, et Talibani jõud panid eile Helmandis toime 43 rünnakut Afganistani valitsusvägede vastu.

Teadete kohaselt hukkus vähemalt 20 Afganistani sõdurit ja politseinikku.

Leggett kutsus Talibani rünnakuid peatama ja oma rahulepingus võetud kohustustest kinni pidama.

USA president Donald Trump kinnitas eile, et rääkis telefoni teel Talibani juhiga ja tal oli „väga hea jutuajamine”. Ei ole teada, et ükski teine USA president oleks varem otse Talibaniga rääkinud.