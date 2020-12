USA andis Moderna koroonavaktsiinile kasutusloa

"Tehes kättesaadavaks teisegi vaktsiini koroonaviiruse tõkestamiseks, on FDA astunud veel ühe ülitähtsa sammu võitluses selle ülemaailmse pandeemia vastu," ütles FDA direktor Stephen Hahn.

USA ravimiametile nõuandev eksperdikomitee langetas juba neljapäeval 20 poolt-, ühe erapooletu ja nulli vastuhäälega otsuse, et üle 18-aastaste inimeste puhul kaaluvad Moderna vaktsiini kasud üles võimalikud riskid.

Varem sel nädalal teatas järelevalveorgan, et Moderna vaktsiin on ohutu ja selle efektiivsus on 94%.

Moderna vaktsiin erineb Pfizeri/BioNTechi omast selle poolest, et selle transpordiks on vaja temperatuuri umbes -20 kraadi, samal ajal kui Pfizeri/BioNTechi vaktsiin vajab temperatuuri -75 kraadi, mis muudab logistika märksa keerulisemaks.

Mõlemat vaktsiini tuleb süstida kaks korda. Moderna vaktsiini teine süst tehakse 28 päeva pärast esimest, Pfizer-BioNTechi oma 21 päeva pärast esmavaktsineerimist.

USA on ostnud 200 miljonit doosi Moderna vaktsiini, millest kuus miljonit on riigis tarnimiseks valmis.