USA andis kasutusloa koroonaravimile, mida manustati Trumpile juba oktoobri algul

Hahn, kes on ise ametilt onkoloog, avaldas lootust, et ravimitootja Regeneron ravimi erakorraline kasutuselevõtt aitab vähemalt osaliselt vähendada koormust USA tervishoiusüsteemile, mis ägab juba kuid koroonapatsientide rohkuse all, vahendab Reuters.

Uuringute tulemustel osutus antikehade kokteil REGEN-COV2 efektiivseks koroonaviirusega nakatunute haiglaravi ennetamiseks ja riskigruppi kuuluvate haigestunute haiglaravi kestuse vähendamiseks juhul, kui seda manustati varakult pärast esmaste sümptomite avaldumist.

FDA erakorraline luba võimaldab ravimit patsientide ravimiseks kasutada, samal ajal kui uuringute käigus hinnatakse jätkuvalt selle ohutust ja tõhusust.

Ravimifirma Regeneroni president Leonard Schleifer avaldas arvamust, et ravimi erakorraline kasutuselevõtt võimaldab riskigruppi kuuluvatel haigestunutel saada viimaks ligipääsu paljutõotavale ravimile nakatumise algjärgus.

Oktoobri algul koroonaviirusega haiglasse sattunud president Donald Trump sai just kõnealust eksperimentaalravimit. Talle manustati üks annus REGEN-COV2 kokteili nn kaastundliku kasutamise põhimõtte ehk eriloa alusel.

USA Johns Hopkinsi ülikooli statistika kohaselt on riigis koroonaviirusega nakatunud juba üle 12 miljoni inimese, kellest 255 000 on jätnud oma elu.