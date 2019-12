USA andis Iraagis ja Süürias õhulööke Iraani toetatud rühmituste objektidele

Rünnakud toimusid USA idaranniku aja järgi eile kella 11 ajal, teatas asjaga kursis olev allikas CNN-ile. Need olid esimene oluline vastus šiiitlikule relvarühmitusele Kataib Hezbollah, mis on vigastanud mitmeid USA sõjaväelasi, teatasid USA ametnikud.

Pentagoni pressiesindaja Jonathan Hoffman nimetas õhulööke täpseteks kaitseotstarbelisteks löökideks, mis kahandavad rühmituse võimet viia läbi edasisi rünnakuid.

USA kaitseminister Mark Esper briifis laupäeval rünnakute kohta ka president Donald Trumpi, kes andis oma heakskiidu.

Teherani toetatud Rahva Mobilisatsiooniüksuste ehk Hashd al-Shaabi eile avalduse järgi hukkus USA õhurünnakutes vähemalt 25 inimest.

Kataib Hezbollah kuulub Rahva Mobilisatsiooniüksuste alla.

Esper, välisminister Mike Pompeo ja staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley sõitsid eile Trumpiga rünnakuid arutama viimase Floridas asuvasse Mar-a-Lago kuurorti.

Pompeo ütles seal, et USA võttis ette otsustava tegevuse ja et ähvardused USA jõudude vastu on toimunud nädalaid ja nädalaid.