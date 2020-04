USA analüütikud: Venemaa abisaadetis on propaganda kullasoon ja Trumpi trollimine

„See on väga kena žest president Putini poolt ja ma oleksin võimud öelda „ei, aitäh“ või ma oleksin võinud öelda „aitäh“. Ja see oli suur lennukitäis väga kõrgekvaliteedilisi meditsiinitarbeid. Ja ma ütlesin „ma võtan selle“,“ rääkis Trump.

USA mitmed endised ametnikud olid otsusest osta varustust ühelt USA traditsiooniliselt vastaselt ja läbipaistvuse puudumisest selle ümber segaduses.

„Võib-olla on see selline juhtum, kus bürokraatia on mures ja peab tagaplaanil täitma otsust, mille Trump tegi üksi, aga ei taheta minna liiga palju detailidesse, et vältida vastureaktsiooni,“ ütles üks endine ametnik.

Teisel ametnikul oli raskusi leida mingitki õigustust sellele, et Trumpi administratsioon lubab Venemaal olla usaldusväärne USA-s defitsiitsete kaupade allikas.

„On tõsiselt raske mõista, miks nad ei räägi selgelt. Seda oleks lihtne seletada,“ ütles ametnik. „See tõstab esile ka seda, kui palju abi annab USA teistele riikidele ja kui palju sisse tuleb.“

Venemaale kehtib arvukalt USA sanktsioone. Endine Venemaale ja sanktsioonide poliitikale spetsialiseerunud diplomaat Daniel Fried ütles CNN-ile, et see näitab Vene institutsioonidega humanitaarvaldkonnas asjaajamise keerukust, kui samal ajal tõrjutakse Venemaa agressioone.

Endine diplomaat Brett McGurk nimetas saadetist, mille Moskva kuulutas humanitaaržestiks, „propaganda kullasooneks“.

Atlandi Nõukogu digitaalse uurimislabori direktor Graham Brookie ütles, et seal nähakse „tohutut hulka neid „Venemaa on siin, et aidata“ sõnumeid, positiivset propagandat“.

„Venelased saadavad nii palju lennukeid kui võimalik, et luua ettekujutus, et me oleme Venemaast sõltuvad,“ ütles kolmas endine ametnik. „Kui me jääme seda vastu võtma, näitab see meid nõrga ja neid tugevana.“

Carnegie Rahvusvahelise Rahu Sihtkapitali Venemaa ja Euraasia programmi asepresident Andrew Weiss ütles, et see samm aitab kaasa Venemaa laiematele välispoliitilistele eesmärkidele.

„On pidevad katsed põhimõtteliselt öelda, et kõik, mille üle Lääs võib muret tunda, on alusetu,“ ütles Weiss.