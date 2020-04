USA ametkonna juht teatas, et ta vallandati Trumpi promotavale Covid-19 ravile vastu olemise eest

Dr Rick Bright juhtis biomeditsiiniliste teadusuuringute ja arenduste ametit BARDA alates 2016. aastast kuni teisipäevani, kui ta viidi üle madalamale ametikohale. Bright teatas ka, et esitab vilepuhuja kaebuse USA tervishoiuministeeriumi peainspektorile, vahendab CNN.

„Ma usun, et see üleviimine oli vastus minu nõudmisele, et valitsus investeeriks kongressi Covid-19 pandeemia vastaseks võitluseks eraldatud miljardid dollarid ohututesse ja teaduslikult kontrollitud lahendustesse, mitte ravimitesse, vaktsiinidesse ja muudesse tehnoloogiatesse, millel puudub teaduslik väärtus,” teatas Bright eile tehtud pikas avalduses.

Bright viitas oma kõrvaletõrjumise põhjusena „kokkupõrkeid poliitilise juhtkonnaga” ning vastuseisu poliitilisi sidemeid omavate isikute promatavate potentsiaalselt ohtlike ravimite finantseerimiskatsetele.

Bright sattus otsesesse vastasseisu tervishoiuminister Alex Azari ning valmisoleku ja regeerimise abiministri Bob Kadleciga, teatasid olukorraga kursis olevad allikad CNN-ile. Ühe allika sõnul on „poliitiline juhtkond”, kellele Bright oma avalduses viitas, just Azar.

Tervishoiuministeeriumi aseabiminister Caitlin Oakley väitis CNN-ile, et Bright taotles ise üleviimist. Samuti väitis Oakley, et Bright ise taotles vaidlusaluse ravimi klorokiini kasutamist.

„Mis puutub klorokiini, siis see oli dr Bright, kes taotles Toidu- ja Ravimiadministratsioonilt erakorralise kasutamise lubamist klorokiini annetustele, mille Bayer ja Sandoz hiljuti tegid strateegilistesse riigivarudesse Covid-19 patsientidel kasutamiseks. Erakorralise kasutamise lubamine on see, mis tegi selle toote kasutatavaks Covid-19 vastu võitlemisel,” ütles Oakley.

Trump on tegelenud mitu nädalat hüdroksüklorokiini promomisega Covid-19 patsientidel kasutamiseks. Ta on öelnud, et arstidel ei ole midagi kaotada, kui nad kasutavad seda ravimit, mida ei ole Covid-19 vastu kliiniliselt katsetatud. Värske uuring näitab, et selline ravi võib tegelikult kriitilistelt haigete patsientide väljavaateid kahjustada.