USA ametivõimud valmistuvad Trumpi toetajate relvastatud mässudeks

USAs teavitas politsei FBId võimalikest relvastatud rünnakutest kõigis 50 osariigis. Kõik osariigid on turvalisuse meetmeid oluliselt tõusnud, kuna loetud päevade pärast saab USA presidendiks demokraatide kandidaat Joe Biden. Nimelt kardetakse, et Trumpi toetajad hakkavad tänavatel vägivallatsema.

Kõige rohkem on kõrgendatud turvameetmeid USA pealinnas Washingtonis, kus toimub varsti Joe Bideni inaguratsioon. Ligi 25 000 rahvuskaardi liiget on sinna saadetud ja autoriteedid valmistuvad võimalikeks relvastatud protestideks.

Kuigi Trump ütles möödunud kolmapäeval oma toetajatele, et nad säilitaksid rahu, pole ta seni tunnistanud Bideni võitu. Selle asemel plaanib ta enne ametiaja lõppemist lahkuda Floridasse ning ei osale inaguratsioonil. Peale selle kardetakse, et kordub sama, mis juhtus jaanuari alguses kongressihoones. Sealse mässu tõttu said surma viis inimest: üks politseinik ja neli Trumpi toetajat. Hiljem tegi üks politseinik, kelle kolleeg mässus hukkus, enesetapu.

Eeldatakse, et nüüdsed turvameetmed oleksid võinud ära hoida mässu kongressihoones. Väidetavalt utsitati Trumpi toetajaid ühes neile mõeldud foorumis utsitatud käituma autonoomselt, et autoriteedid ei saaks plaanidest teada.

Siiski korraldati kongressihoone mässu võrdlemisi avalikult ning selle toimumisest olid võimud teadlikult. Ometi ei osatud mässu ulatust ette näha ja turvameetmed olid liiga nõrgad.

FBI hoiatas, et peab valmistuma vägivaldseteks mässudeks. Väidetavalt planeeritakse meeleavaldusi või lausa rünnakuid paremäärmuslikes foorumites.