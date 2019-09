USA allikate sõnul lasti Saudi Araabiat rünnanud droonid ja tiibraketid välja Iraanist

USA kõrged ametnikud rääkisid meediale, et need kohad asuvad Lõuna-Iraanis, Pärsia lahe põhjatipus, vahendab BBC News.

Saudi Araabia õhutõrje ei peatanud droone ja tiibrakette, sest süsteemid on suunatud lõunapoole ära hoidma rünnakuid Jeemenist, lisasid USA ametnikud.

Üks kõrgetasemeline USA ametnik ütles CBS Newsile, et USA meeskond on käinud kohal Saudi Araabias Abqaiqis ja tuvastanud, milliseid droone ja tiibrakette rünnakus kasutati.

Nende tükke analüüsitakse ja kasutatakse väga veenvate tõendite esitamiseks Iraani süü kohta, teatas CBS News.

USA asepresident Mike Pence ütles eile, et USA hindab kõiki tõendeid ka välisminister Mike Pompeo on teel Saudi Araabiasse, et arutada USA vastust.

„Ameerika Ühendriigid teevad, mis iganes on vajalik, et kaitsta meie maad, meie sõdureid ja meie liitlasi Pärsia lahel. Te võite sellega arvestada,” lisas Pence.