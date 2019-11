USA ajaloolane Timothy Snyder: väikese riigi jaoks Venemaa piiril ei ole Trumpi imiteerimine kõige targem teguviis

„Viljaka pinna küsimuse kohta, see ei ole ainult... asi digitaliseerumise juures, mida, ma olen kindel, kõik teist mõistavad, on see, et see juba paljastab, kas sa armastad moslemeid või mitte. Niisiis, mida venelased tegid, kui nad Ukrainasse sisse tungisid, oli see, et nad teadsid, millised Ameerika vasakpoolsed olid haavatavad kuuldes, et Ukraina on fašistlik, nii et nad rääkisid neile, et Ukraina on fašistlik. Nad teadsid ka, millised Ameerika antisemiidid oleksid vastuvõtlikud juudi vandenõule, nii et nad saatsid need mõlemad sõnumid samaaegselt ja neil mõlemal oli mõju, pole tähtis, kas need on omavahel vastuolus, sest me teame, et need inimesed ei rääkinud nende inimestega niikuinii. Ja 2016. aasta valimistel teadsid venelased umbes, kes on afroameeriklane, ja siis nad rääkisid afroameeriklastele, et Hillary Clinton on rassist, ja nad rääkisid rassistidele, et Hillary Clinton armastab musti inimesi. Ei ole tähtis, et need asjad on omavahel vastuolus, tähtis on, et sa tead. Pind on palju paremini nähtav, kui oli varem. Seda kallutatakse teistmoodi. See on 21. sajandi põhiseis, mille kohta venelased näitavad lihtsalt äärmuslikku näidet, et nad tahavad lihtsalt USA hävitada. Ja kui me tahame selle hävitada, ei ole see tegelikult meie viga, sest teie olete need, kes on rassistid ja seega meie lihtsalt aitame teid teie teel üldise inimhävinguni, mis on 21. sajandi vastutustundetu autoritaarne hoiak. Ja see viis meid Trumpini ja selleni, mis vapustab mind poliitikute juures väikestes riikides, kes imiteerivad Trumpi. Ma pean silmas, et meie võime sellest üle saada, sest me oleme Ameerika, mitte sellepärast, et me oleme targemad või paremad, vaid sellepärast, et meil on tohutu siseturg ja me oleme suur riik. Aga kui sa oled tõeliselt väike riik ja Venemaa piiril, ei pruugi Trumpi imiteerimine olla kõige targem teguviis ja eriti Euroopa Liidu küsimuses ja ma püüan seostada seda vestluse päris algusega, Euroopa Liit on vastus küsimusele, mida teha pärast impeeriumi, ja need on alternatiivid, Euroopa Liit ja impeerium. Vaba riik! Seda ei juhtu kunagi, isegi Inglismaa jaoks. Jääb Hiina-Vene-Ameerika mänguväljak. On unistus, et võib põgeneda vabadusse, minnes tagasi mingi kujutletud puhtuse juurde või mida iganes. See on unistus, mis muutub painajaks. Kui Brexit päriselt juhtub, mille kohta ma ikkagi ei tea, kas juhtub, aga kui see päriselt juhtub, on see painaja inglaste jaoks ja neil on sada aastat teile õpetada, kui halb mõte see oli, ja saja aasta pärast te loodetavasti mõistate, et Euroopa Liit on see, mida teha pärast impeeriumi ja et Euroopa Liit võib olla hea valik, õigus?”